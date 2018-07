Quadrilha é presa durante assalto a mercado em SP

Alertados por um pedestre, os policiais aproximaram-se do local e viram alguns dos criminosos correrem para dentro do estabelecimento, que estava em horário de fechamento quando foi invadido pela quadrilha. Os policiais ainda conversaram com algumas das vítimas e realizaram buscas, encontrando os criminosos, que tentaram se esconder nos fundos do prédio.

Com o grupo foram apreendidos um revólver calibre 38 e uma garrucha. Os bandidos foram levados para o 50º Distrito Policial, do Itaim, e autuado em flagrante. O adolescente será encaminhado para a Fundação Casa (antiga Febem).