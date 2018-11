Quadrilha é presa durante tentativa de roubo

Alertados pelo sistema de monitoramento via satélite da empresa responsável pelo transporte da carga, policiais militares da 3ª Companhia do 31º Batalhão foram informados sobre um possível desvio de rota ocorrido com a carreta. Ao localizarem o veículo no posto, os policiais perceberam que o motorista era feito refém por três bandidos na cabine e um do lado de fora.

Um quarto assaltante já estava ao volante de um caminhão (sem a carroceria, apenas o cavalo) que também seria levado pela quadrilha, armada com um revólver calibre 38. Foram cerca de 40 minutos de negociação até os criminosos se renderem. Até as 5h45, o dono do caminhão não havia sido localizado, mas as chaves do veículo estavam em poder do bandido.A quadrilha foi encaminhada para a delegacia sede de Santa Isabel.