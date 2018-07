Quadrilha é presa em SP por aplicar 'saidinha de banco' Cinco integrantes de uma quadrilha especializada em praticar o crime conhecido como "saidinha de banco" foram presos nesta sexta-feira, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Por volta do meio-dia, dois dos assaltantes que estavam em uma motocicleta tentaram assaltar um policial civil na Rua Tereza Cristina, no bairro Campos Elíseos.