Quadrilha é presa por desvio de recursos do Pronaf Enquanto centenas de trabalhadores rurais assentados em Mato Grosso não conseguem ter acesso aos recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), por falta de licenciamento ambiental das propriedades, uma quadrilha foi presa em Cárceres (225 km a oeste de Cuiabá) por fraudar documentos para ter acesso aos recursos do programa.