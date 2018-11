Quadrilha é presa por extração ilegal de madeiras em MT Uma ação realizada pela Delegacia da Polícia Civil de São José do Rio Claro (MT) em conjunto com a Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) resultou na prisão de quatro pessoas, acusadas de extração ilegal de madeiras, furto qualificado, formação de quadrilha e posse irregular de arma de fogo e munições. A prisão ocorreu ontem em uma fazenda no município de Nova Maringá.