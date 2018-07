Quadrilha é presa por golpe em aposentados em SP

Usando equipamentos conhecidos como "chupa-cabras", instalados em caixas eletrônicos e em máquinas de débito e crédito, os bandidos conseguiam os dados das vítimas e usavam para compras em lojas de departamentos e abertura de contas fantasmas. Os documentos eram usados para financiar automóveis e caminhões. Os bandidos pagavam a primeira parcela e vendiam o veículo com documentação falsa.

A ação da quadrilha vinha sendo investigada há seis meses. Nesse período, os golpistas mudaram de escritório cinco vezes para despistar a polícia. De acordo com o delegado Wilson Negrão, da Delegacia Antissequestro de Sorocaba (DAS), o bando arrecadava cerca de R$ 300 mil por mês com as fraudes. Eles atuavam principalmente nas regiões de Sorocaba, Campinas e Grande São Paulo e os líderes tinham grande perícia para falsificar documentos. Com o bando, a polícia apreendeu dezenas de cédulas de identidade, CPF e cartões de crédito falsificados.

Os detidos, na maioria residentes em Sorocaba, tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça. Outros integrantes do bando estão sendo procurados. A polícia investiga a participação de funcionários de estabelecimentos na fraude. Os acusados responderão pelos crimes de falsificação e uso de documento falso, estelionato e formação de quadrilha.