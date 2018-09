Quadrilha é presa por manter família refém em SP

Na casa, a família era mantida refém por um homem de 23 anos e por um estudante de 17 anos, ambos armados. O menor disse que libertaria os reféns e se entregaria se o pai fosse até o local. Quando o pai do estudante chegou, ambos entregaram suas armas e se renderam. Enquanto os policiais negociavam com a dupla, um desempregado, de 34 anos, tentou fugir para a casa vizinha, mas foi detido pelos PMs que cercavam o local.

Uma das vítimas contou aos policiais que estava saindo de casa em seu carro, quando um dos bandidos e o menor apareceram armados e anunciaram o roubo, mandando que todos voltassem para a casa, onde começaram a recolher os pertences da família. As armas usadas pelos assaltantes - dois revólveres calibre 38 de numeração raspada - e o Palio utilizado na ação foram apreendidas. Dois celulares, uma câmera digital, três relógios de pulso e R$ 165 que haviam sido roubados foram recuperados pela polícia e devolvidos às vítimas.

O caso foi registrado no 42º Distrito Policial (Parque São Lucas), onde o delegado responsável pediu perícia no local, exames do Instituto Médico Legal (IML) nas vítimas, e determinou a prisão dos quatro maiores e a apreensão do menor.