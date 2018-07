Quadrilha era liderada por preso em Santa Catarina A Polícia Civil de Santa Catarina desarticulou hoje uma quadrilha especializada no crime de tráfico de drogas e que agia em Criciúma. A ação foi deflagrada hoje após três meses de investigação. A quadrilha era liderada pelos irmãos Vilmar da Silva Nazário, 33 anos, e Volnei da Silva Nazário, 26 anos, que já cumpre pena no presídio Santa Augusta pela prática do crime de nota falsa.