Quadrilha explode agência bancária no RS Uma quadrilha usou explosivos para entrar em uma agência do Banco do Brasil e tentar violar um caixa eletrônico em Nova Roma do Sul, a 160 quilômetros de Porto Alegre, na madrugada deste domingo. Apesar de acordar quase toda a população da cidade, que tem três mil habitantes, a ação pode ter sido frustrada. A polícia constatou que as bombas não abriram os compartimentos nos quais havia dinheiro depositado.