Quadrilha explode caixa eletrônico e mata um homem Uma quadrilha explodiu um caixa eletrônico do Banco do Brasil e matou um homem a tiros durante a fuga, na madrugada deste domingo, em Nova Petrópolis, no nordeste do Rio Grande do Sul. A Brigada Militar tem informações de que três homens desceram de um automóvel, instalaram os explosivos e roubaram dinheiro. Quando estavam voltando ao veículo, os ladrões dispararam contra um motorista que passava pela rua e fugiram em direção a Gramado. A vítima foi socorrida ainda com vida, mas morreu a caminho do hospital. A polícia fez buscas na região, mas até o final da tarde ainda não tinha pistas dos assaltantes.