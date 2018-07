Quadrilha explode caixa eletrônico em Praia Grande-SP

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Delegacia Sede de Praia Grande, dois policiais militares que faziam ronda pelo bairro ouviram um forte estrondo e saíram em busca do ocorrido. Eles então avistaram muita fumaça próximo ao caixa eletrônico explodido e foram até o local, onde havia um pé de cabra e duas caixas de dinheiro. Os policiais acionaram a perícia, que contou as notas e constatou que havia ali R$ 112.517,00. Uma terceira caixa de dinheiro teria sido levada pelos assaltantes.

Testemunhas ouvidas pela Polícia Militar (PM) afirmaram que a ação foi rápida e contou com a participação de quatro homens, que fugiram após a explosão. Agora, a Polícia Civil deverá analisar as imagens captadas pelas câmeras de segurança do local a fim de tentar identificar os assaltantes.