Quadrilha explode caixas eletrônicos em Santo André Uma agência do banco Itaú em Santo André, na região do ABC paulista, ficou parcialmente destruída após bandidos explodirem caixas eletrônicos na madrugada desta quinta-feira, 23. Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que cerca de oito homens teriam chegado em três carros por volta das 2h30. Um deles estaria com uma arma de cano longo. A agência fica na Avenida Itamaraty, próxima ao número 2.363.