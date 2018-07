Quadrilha faturava R$ 5 mi com jogos ilegais na web

As investigações começaram em agosto do ano passado. Segundo a PF, a quadrilha usava dois sistemas nas operações. Um dos sistemas era o fechado, que permitia a exploração dos jogos através dos sites criados pelos bandidos, usados a partir de salas como as lan houses, previamente cadastradas, que ficavam com 20% dos lucros. No sistema aberto, os jogadores podiam acessar os sites de qualquer lugar público ou de casa, fazendo as apostas com cartão de crédito e pagavam os boletos em bancos.

Estão sendo cumpridos 358 mandados de busca e apreensão e outros 39 de prisão nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.