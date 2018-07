Quadrilha faz 13 reféns em supermercado de Hortolândia Uma quadrilha fez 13 pessoas reféns em um supermercado de Hortolândia, região de Campinas, no interior do Estado de São Paulo, na manhã deste sábado. Segundo informações da Polícia Civil, 12 funcionários que chegaram para trabalhar foram rendidos, por volta de 7 horas. Uma pessoa que passava pela rua também foi abordada e levada para dentro do local, no Jardim Amanda.