Quadrilha faz arrastão e leva pânico para Ibiassucê-BA

Segundo os primeiros testemunhos colhidos pela polícia, o grupo chegou à cidade por volta das 10 horas, em três veículos, agredindo pessoas e atirando para o alto. Foram assaltadas a agência do Banco do Brasil, os postos avançados do Bradesco e da Caixa Econômica Federal - localizados em uma agência dos Correios e em uma lotérica - um posto de combustíveis e lojas menores, como uma farmácia e um mercado.

Na fuga, os criminosos atearam fogo a dois dos veículos, na principal entrada da cidade, e levaram como reféns os dois policiais militares que trabalhavam na delegacia da cidade no momento. Eles foram liberados pouco depois de o grupo deixar o município. Não houve feridos e, segundo relatos, um dos veículos usados para a fuga seria uma caminhonete do governo do Estado.

Policiais de outras cidades da região, como Guanambi, Caetité e Calculé foram deslocados para auxiliar as buscas pela quadrilha. O delegado de Guanambi, Alessandro Sena, comanda as investigações - Ibiassucê não tem delegado.