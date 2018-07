Quadrilha faz arrastão em bar na zona norte de SP Criminosos fizeram um arrastão em um bar da Vila Maria, zona norte de São Paulo, na noite dessa quinta-feira, 15. Cerca de 40 pessoas estavam no local no momento do assalto, segundo testemunhas. Além de dinheiro, foram roubados carteiras, celulares e relógios. Ninguém havia sido preso até o início da manhã desta sexta, 16.