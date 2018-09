Quadrilha faz arrastão em hotel de luxo no litoral de SP Um hotel de luxo da praia de Guaratuba, em Bertioga, no litoral sul paulista, foi invadido na madrugada de hoje por sete homens armados com revolveres e pistolas. A quadrilha driblou a segurança do condomínio de luxo Costa do Sol, onde há câmeras de monitoramento, e chegou ao Hotel Costa do Sol Praia Hotel. O único funcionário que estava no hotel no momento do crime, um recepcionista que também faz a função de vigia, foi rendido e obrigado a entregar as chaves dos 28 apartamentos. Encapuzados e com armas em punho os ladrões seguraram o recepcionista e foram de apartamento em apartamento arrombando ou abrindo as portas. Todos os hóspedes dormiam no momento da abordagem e não reagiram. Os ladrões anunciavam o assalto e exigiam que os hóspedes olhassem para baixo, fazendo ameaças. No momento do roubo havia 17 hóspedes no hotel. "O assalto durou cerca e uma hora e vinte minutos. A quadrilha teve trabalho em arrombar as portas dos apartamentos que eles não tinham chave", contou o delegado José Aparecido Cárdia, responsável pelas investigações. Apesar do susto ninguém ficou ferido, segundo depoimento das vítimas à polícia. "Eles conseguiram manter uma certa tranqüilidade", disse o delegado, sem revelar a identidade das vítimas. Os ladrões levaram carteiras, celulares, malas, computadores portáteis, roupas e dinheiro das vítimas. Dois carros foram roubados na fuga e abandonados na rodovia Rio-Santos pouco tempo depois. Segundo a polícia, além dos sete integrantes, outros dois esperavam pela quadrilha na estrada, em uma caminhonete. "Uma testemunha viu quando os ladrões abandonaram os carros e pularam sobre a caminhonete." A testemunha não conseguiu ver o número da placa do veículo. O gerente do hotel se negou comentar o caso.