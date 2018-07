Quadrilha faz arrastão em prédio em Higienópolis

O bando entrou no prédio, com dois apartamentos por andar, por volta da meia-noite e saíram apenas às 7h15 da manhã de hoje, fugindo em dois carros blindados. De acordo com a PM, um dos veículos foi localizado no Centro.

Oito apartamentos foram saqueados, de acordo com a PM. Os bandidos levaram joias, objetos e dinheiro. O caso será investigado pelo Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic). Ninguém ficou ferido.