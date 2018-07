Quadrilha faz arrastão em prédio na região central de SP

Eram pelo menos três homens e uma mulher, que, ocupando um Ford Fiesta roubado, entraram no Condomínio Marfim por volta das 21 horas e iniciaram a abordagem a moradores que chegavam ou saíam do edifício, de 11 andares. Cerca de 20 pessoas foram mantidas trancadas em um apartamento no 1º andar enquanto os criminosos saqueavam as unidades.

Alguém conseguiu ligar para a polícia. O Centro de Operações da PM enviou várias viaturas para a região, permitindo que o prédio fosse cercado e tivesse todos os apartamentos revistados. Dentro do edifício nenhum suspeito foi encontrado, porém o veículo utilizado pelo grupo foi apreendido pelos policiais no interior do condomínio.

Dois homens, portando uma escopeta calibre 12 e uma pistola, foram detidos por policiais militares das Rondas Ostensivas com Auxílio de Motocicleta (Rocam) numa das ruas próximas e detidos pelos PMs. Em uma mochila, a dupla levava vários objetos que teriam sido roubados dos moradores. Não há informações sobre eventuais moradores feridos pelos criminosos.