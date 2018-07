Quadrilha faz arrastão em prédio no Itaim Bibi

O grupo rendeu uma ex-moradora que saía a pé e, na sequência, o porteiro, aproveitando que o portão ainda estava aberto. Pelo menos três apartamentos, do 1º, 3º e 6º andares, foram invadidos. De um dos imóveis, os criminosos roubaram um cofre e fugiram levando um Hyundai Azeera de um dos condôminos.

Joias, dinheiro, celulares e outros objetos de valor foram roubados pela quadrilha, que teria permanecido por cerca de 10 minutos no prédio. O caso foi registrado no 14º Distrito Policial, de Pinheiros, cujo delegado não quis conversar com a imprensa nem mostrar o boletim de ocorrência.

Os moradores também negaram-se a falar com a reportagem. Policiais militares da 3ª Companhia do 23º Batalhão entraram no prédio, conversaram com as vítimas e realizaram uma varredura, mas nenhum suspeito foi detido. O veículo roubado de um dos moradores foi abandonado pela quadrilha na Rua Doutor Luiz Barreto, na Bela Vista, na região central da cidade.