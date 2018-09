Quadrilha faz família refém para roubar banco em SP

Para entrar na casa, no bairro Ouro Fino, os ladrões abordaram a ex-mulher do gerente que tinha ido buscar o filho do casal. Dentro da residência, foram rendidos a atual mulher e os sogros do gerente, que não quer ser identificado. Ele chegou por volta de 21 horas e também foi apanhado, assim como os pais da ex-mulher que, em razão da demora da filha, se dirigiram até a casa.

Os quatro homens, que usavam máscaras e luvas, desligaram o telefone fixo e retiraram chips e baterias dos celulares. Eles mantiveram a televisão ligada e ainda telefonaram para pedir uma pizza. O gerente contou que os bandidos ameaçavam matar a família toda se alguma coisa desse errado.

Pela manhã, ele foi obrigado a acompanhar os criminosos até a agência do banco Santander, na região central, no carro da ex-mulher. Depois de esvaziar o cofre e cinco caixas eletrônicos, eles fugiram com o veículo. O gerente foi levado durante a fuga e libertado próximo ao trevo da rodovia Raposo Tavares.

O carro foi encontrado incendiado em Piedade, a 30 quilômetros de distância. A Delegacia de Investigações Gerais (DIG), que investiga o caso, suspeita de uma quadrilha da Grande São Paulo que já realizou roubos a bancos no interior do Estado usando a mesma estratégia.