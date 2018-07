Quadrilha faz reféns e explode caixas eletrônicos em SP

Segundo o que policiais militares da 4ª Companhia do 16º Batalhão apuraram no local, os bandidos teriam chegado em dois carros e uma moto, rendendo um vigia do estacionamento e um rapaz que pintava o portão de entrada. As vítimas foram amarradas e assistiram aos criminosos explodirem as máquinas, das quais foi levado o cofre.

Pelo menos três bandidos, armados de pistolas, foram vistos no estacionamento, mas acredita-se que havia outros do lado de fora. Representantes do banco serão chamados para informar à Polícia Civil o valor roubado dos caixas. O caso será registrado no 89º Distrito Policial, do Portal do Morumbi.