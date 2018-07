Quadrilha invade condomínio de luxo na zona sul de SP Um condomínio de casas de luxo no bairro do Panamby, na zona sul de São Paulo, foi roubado na manhã de hoje, segundo informações da Polícia Militar (PM). Quinze homens invadiram o condomínio. A PM foi acionada, mas quando chegou ao local os bandidos já haviam fugido. A corporação não soube informar o que foi roubado. O caso foi registrado no 89º Distrito Policial.