Quadrilha invade empresa e incendeia caixa eletrônico

Um grupo de seis assaltantes invadiu, por volta das 22h30 de quinta-feira, 29, uma indústria especializada em estruturas para bancos de caminhão, localizada na Rua Jacuí, no Jardim Campanário, em Diadema, no Grande ABC paulista. Armados e encapuzados, os criminosos renderam um dos funcionários que saía da empresa. Outras duas pessoas que passavam em frente e o segurança também foram rendidos e mantidos reféns na guarita por um dos assaltantes, enquanto os demais foram até um posto de atendimento bancário do HSBC dentro da firma. A intenção da quadrilha era abrir o cofre do caixa e, para isso, os bandidos usaram um maçarico, mas o grupo acabou causando um incêndio na máquina e resolveu fugir sem levar nada. Nenhum dos reféns ficou ferido. O caso foi registrado no 03º Distrito Policial de Diadema.