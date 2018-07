Quadrilha invade hospital e executa irmãos em MG

O hospital não vai se pronunciar sobre o caso, mas policiais contaram que eram cinco homens armados e encapuzados. O grupo chegou em um carro e uma moto, entrou pelos fundos do hospital e gritou que queriam ir ao quarto do jovem, que após ser socorrido com ferimentos de bala, cortes e até queimaduras, não corria risco de morte. Ele estava acompanhado de um irmão, que tentou correr ao ver a quadrilha e levou um tiro no peito. Em seguida os assassinos foram até a cama e fizeram vários disparos contra o paciente, quase todos atingindo a cabeça.

O jovem havia sido encontrado na avenida Chico Morais, na região do Vale Verde, afastada do centro. Ele foi socorrido por uma unidade do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e seu irmão havia chegado para acompanhá-lo pouco tempo antes da invasão do hospital.

O paciente tinha passagens policiais por porte de arma, tráfico de drogas e era suspeito de ter matado uma pessoa há dez dias. Por isso, a polícia não descarta o crime estar relacionado à vingança ou mesmo a disputa envolvendo o tráfico de drogas na região. Até a tarde deste domingo os assassinos continuavam foragidos.