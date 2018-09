Quadrilha invade prefeitura de Santa Luzia (MG)

De acordo com a polícia militar, entre dez e 15 homens armados e encapuzados invadiram a prefeitura pelos fundos e fizeram refém um guarda municipal, seis vigias e mais um funcionário do órgão. Após renderem as vítimas, um dos criminosos pegou a farda do guarda e assumiu seu posto para monitorar a portaria do prédio. Os demais estavam equipados com maçaricos, pegaram pertences dos reféns e se preparavam para arrombar os caixas eletrônicos.

Porém, no mesmo local onde está a prefeitura funciona também um pátio para guardar veículos apreendidos. Pouco depois de os assaltantes invadirem a prefeitura, um reboque chegou ao local com um carro. O motorista também foi rendido, mas revelou que policiais militares estavam a caminho para fazer a ocorrência sobre o automóvel apreendido.

Os criminosos desistiram do arrombamento e fugiram por um matagal no fundo da prefeitura. Pouco depois, a farda do guarda foi encontrada em uma avenida da cidade. Até a noite de hoje ninguém havia sido preso.