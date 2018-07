Quadrilha leva caixas eletrônicos na zona leste de SP Uma quadrilha de ladrões portando fuzis furtou caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil (BB) na região da Penha, zona leste de São Paulo, na madrugada de hoje. De acordo com informações iniciais da Polícia Militar (PM), o grupo chegou à agência em cerca de dez carros e levou dois ou três caixas eletrônicos. Os vidros da entrada para o autoatendimento e os que dão acesso ao interior da agência foram estourados. O vigilante da rua foi rendido por dois homens e obrigado a deitar com o rosto virado para o chão enquanto o grupo efetuava o roubo. Segundo ele, a ação dos bandidos durou menos de dez minutos. O caso será registrado no 10º Distrito Policial (Penha).