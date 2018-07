Quadrilha leva R$ 3 mi em mercadorias de fábrica em SP Uma quadrilha formada por cerca de 20 integrantes armados com fuzis e metralhadoras assaltou ontem uma fábrica de filtros automotivos em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. O grupo fugiu após carregar dois caminhões com 90 mil filtros, avaliados em R$ 3 milhões. A polícia conseguiu prender dois criminosos, um deles vigia da empresa.