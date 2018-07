Quadrilha mata menino de 5 anos durante assalto em SP Um grupo de oito pessoas invadiu a casa de uma família de bolivianos e matou uma criança de 5 anos na madrugada desta sexta-feira, 28, no Jardim São Rafael, na zona leste de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos invadiram a residência por volta de 1h e estavam com os rostos cobertos.