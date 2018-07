Quadrilha metralha carro da PM após furar bloqueio

Pelo menos quatro homens ocupavam um Fiat Doblò prata que tentou furar a blitz montada na Avenida Interlagos, em Cidade Ademar. Os policiais perseguiram o veículo e, na altura do número 800 da Rua Samuel Arnold, ocorreu uma troca de tiros. Apesar de o carro ter sido metralhado, nenhum policial ficou ferido, mas uma bala atingiu um homem que estava em um bar, a 100 metros do local.

A vítima foi levada para o pronto-socorro da Pedreira e ainda não há informações sobre seu estado de saúde. A polícia acredita que o bando, que conseguiu fugir, esteja envolvido na explosão de caixas eletrônicos ocorrida ontem, no Jardim São Jorge, região da Rodovia Raposo Tavares, na zona oeste da cidade. Dentro do carro, abandonado a cerca de 1 quilômetro do local do tiroteio, havia carregadores de armas e toucas ninja.