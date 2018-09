Quadrilha presa com 262 quilos de cocaína no MS Agentes da Polícia Federal da delegacia de Ponta Porã (MS), com o apoio de policiais federais de Guaíra e Cascavel, desmantelaram, ontem, uma quadrilha internacional de tráfico de drogas na região da cidade de Bonito. Foram presas oito pessoas, sendo duas mulheres e seis homens, incluindo o chefe da quadrilha. Com o grupo, os policiais encontraram 262 quilos de pasta base de cocaína e seis veículos.