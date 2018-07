Quadrilha presa com carga de pneus roubados Uma quadrilha foi detida em flagrante, no início desta madrugada de terça-feira, 23, na Luz, região central de São Paulo, com uma carga de pneus roubados. O grupo foi abordado por PMs Força Tática do 13º Batalhão na Avenida do Estado junto à Rua João Teodoro.