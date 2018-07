Quadrilha presa com droga tenta subornar a PM

Em patrulhamento pela Rua Tomaz de Araújo, os policiais desconfiaram de um Astra prata e o pararam. Dentro do veículo estavam a droga e as cápsulas. Ao descobrirem que o comparsa estava detido, outros três integrantes da quadrilha, via celular, ofereceram R$ 20 mil aos PMs para que o colega detido e a droga apreendida fossem liberados.

Fingindo aceitar o suborno, os policiais então combinaram de receber o dinheiro na Rua Monforte de Lemos, próximo do local do flagrante, pois sabiam que naquele endereço havia uma câmera de vigilância que poderia filmar a tentativa de suborno em via pública. Os quatro criminosos, a droga, o dinheiro do suborno e o carro foram encaminhados para o 37º Distrito Policial, do Campo Limpo.