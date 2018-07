Quadrilha presa durante assalto a supermercado Nove homens foram detidos, por volta da 1h30 desta quarta-feira, 19, após a quadrilha, de cerca de 15 homens, assaltar a loja do hipermercado Carrefour localizada na altura do nº 297 da Avenida Doutor Custódio de Lima, no Parque Cruzeiro do Sul, região de São Miguel Paulista.