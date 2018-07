Quadrilha que agia no Detran-Rio é desarticulada A polícia civil e o Ministério Público desarticularam uma quadrilha que fraudava vistorias no Detran do Rio de Janeiro. Oitenta e oito pessoas foram presas na quinta-feira, 17, em 17 cidades. De acordo com a polícia, a quadrilha é ligada a milícias que atuam na zona oeste da capital. Três PMs estão entre os presos.