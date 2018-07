Quadrilha que roubava cargas em MG é desarticulada

A equipe tática da PRF monitorava um caminhão de pequeno porte que escoltava outros dois veículos de carga na altura do km 46 da BR-381, município de Atibaia. Ao dar sinal de parada para o veículo, no entanto, o não obedeceu e fugiu. A abordagem foi feita alguns quilômetros à frente.

Dentro do veículo havia grande quantidade de equipamentos, alguns altamente sofisticados, e que desbloqueavam eventuais comandos de interceptação remota no caminhão, caso alguma empresa de rastreamento ou seguradora tentasse travar a circulação do veículo.

A quadrilha atuava nos postos de combustíveis da rodovia Fernão Dias e praticava o roubo também no estado de Minas Gerais, nas proximidades dos municípios de Pouso Alegre, Itapeva e Extrema. Os veículos eram trazidos para São Paulo e os motoristas ficavam reféns até o momento em que o caminhão já estivesse em um local preestabelecido pelo chefe da quadrilha.

Usando como apoio um pequeno caminhão, a quadrilha se aproveitava do momento de descanso dos motoristas e abordava as carretas estacionadas nos postos de combustível. Com um martelo, um dos assaltantes quebrava o vidro e invadia a boleia da carreta, rendendo o motorista.

Com os criminosos foram recuperadas duas carretas, uma com carga de areia e outra com ferro. Após a ação policial, a PRF foi informada de que dois motoristas eram mantidos reféns. Eles estavam em um local de mata alta próximo à rodovia, na altura do km 24, município de Bragança Paulista, e foram liberados. Os presos, os veículos recuperados e os instrumentos utilizados para a prática dos crimes foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Atibaia.