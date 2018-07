Quadrilha rende 30 seguranças na USP e rouba 2 caixas Um grupo com cerca de 10 homens armados invadiu o câmpus da USP Leste no início da madrugada desta quarta-feira, 22, fez 30 vigias e guardas universitários reféns e roubou dois caixas eletrônicos localizados no prédio do ciclo básico da Escola de Artes Ciências e Humanidades (EACH). As informações foram passadas pela Polícia Militar e pela assessoria de imprensa da EACH.