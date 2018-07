Quadrilha rende seguranças e rouba banco na Aclimação

Um dos responsáveis pela segurança da agência, que fica na Avenida da Aclimação, número 68, informou que o grupo era formado por dez bandidos e alguns deles esperaram do lado de fora. Uma funcionária foi forçada a abrir o cofre. Os assaltantes, segundo ele, que não quis se identificar, desligaram todos os telefones do local, que fica no primeiro andar de um prédio comercial.

Ao final, teriam ainda agradecido a funcionária pela calma e fugido. A quantia roubada não foi informada.O caso foi registrado no 6º DP (Cambuci).