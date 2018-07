Quadrilha rouba armas em Fórum de Caxias do Sul-RS Uma quadrilha entrou nesta madrugada no Fórum de Caxias do Sul (RS) e levou as armas apreendidas em operações policiais que estavam depositadas no local. A operação foi feita por três homens que renderam um vigia e, demonstrando conhecimento do prédio, foram diretamente ao depósito.