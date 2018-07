Quadrilha rouba banco dentro de hospital em Salvador Um grupo de oito homens roubou hoje malotes de dinheiro que abasteceriam os caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil (BB) do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador. A movimentação levou pânico aos funcionários do hospital, que chegaram a correr para a ala da direção da instituição, tentando se proteger. Ninguém ficou ferido.