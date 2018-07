Quadrilha rouba cofre de mansão no Morumbi, em SP Cinco homens armados invadiram, por volta das 8h30, uma mansão na Avenida Amarílis, no Morumbi, na zona sul de São Paulo. Eles amarraram as vítimas que estavam na residência, levaram o cofre e fugiram em um carro prata, conforme informações iniciais da Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência.