Quadrilha rouba cofre do Cemitério Itaquera, em SP Seis homens armados invadiram no início desta manhã o Cemitério Itaquera, na zona leste de São Paulo, e roubaram a administração do velório. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PM), um funcionário foi trancado no banheiro e um cofre foi levado. O valor não foi divulgado. Os suspeitos fugiram em um Fiesta vermelho. O roubo foi registrado no 53.º Distrito Policial (DP), no Parque do Carmo.