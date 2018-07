Quadrilha rouba dois bancos ao mesmo tempo na Bahia Uma quadrilha composta por oito homens fortemente armados roubou na manhã de hoje duas agências bancárias no município de Cordeiro, na Bahia. De acordo com a polícia, o grupo chegou ao município em uma camionete e se dividiu para invadir, simultaneamente, as agências do Banco do Brasil (BB) e do Bradesco. Ninguém ficou ferido e não houve confronto com a polícia.