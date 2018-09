Quadrilha rouba dois bancos seguidos em Farroupilha-RS Uma quadrilha de homens armados com metralhadoras e fuzis de diversos calibres roubou hoje as agências do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) e Banco do Brasil (BB) em Farroupilha, na Serra Gaúcha, distante 108 quilômetros de Porto Alegre. Encapuzados, eles fizeram 12 pessoas reféns, a maioria clientes do Banrisul, para se deslocarem entre as duas agências, localizadas uma ao lado da outra, no centro da cidade. Calcula-se que foram roubados, só do Banrisul, R$ 1,5 milhão. Todos os reféns foram colocados numa van roubada e, aos poucos, foram liberados conforme o grupo se afastava da área central do município. No trajeto houve tiroteio e várias residências de Salto Ventoso, na área rural de Farroupilha, ficaram com marcas de balas nas janelas e nas paredes. O policial militar aposentado Horário Antunes da Silva Sobrinho, de 59 anos, foi ferido, mas não corre risco de vida.