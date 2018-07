Quadrilha rouba equipamentos de Rita Lee em São Paulo Seis homens armados roubaram um caminhão com equipamentos da cantora Rita Lee na noite de ontem. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o veículo foi abordado pelos criminosos na altura do quilômetro 19 da Rodovia Raposo Tavares, na zona oeste de São Paulo, quando voltava de um show da turnê "Picnic", em Curitiba (PR). O motorista do caminhão afirmou à polícia que foi parado por duas motos, uma delas com dois homens, todos armados. Depois de ser obrigado a descer, ele foi levado para em carro onde estavam mais três homens armados. Segundo a SSP, o motorista ficou em poder dos assaltantes por aproximadamente uma hora e meia. Neste período, o motorista ficou abaixado dentro do carro, onde foi agredido com coronhadas e socos. Ele foi libertado e seguiu pela Estrada de Itapecerica, onde viu uma viatura da Polícia Militar e avisou os policiais. Ele foi levado para o 37.º Distrito Policial (Campo Limpo), onde o caso foi registrado e encaminhado para o 75.º DP (Jardim Arpoador). Segundo a assessoria da cantora, foram levados instrumentos da equipe de Rita Lee, como guitarras, baixos, teclado e bateria. Além de outros equipamentos eletrônicos, como holofotes, amplificadores, microfones e canhão de luz. Os cenários e figurinos usados nos shows também foram roubados. Até esta tarde, o caminhão ainda não havia sido localizado, segundo a SSP. A assessoria de imprensa não soube especificar o prejuízo com o roubo aos equipamentos de Rita Lee. O motorista do caminhão passa bem.