Quadrilha rouba R$ 24 mil do caixa do MAM no Rio Um total de R$ 24 mil foi roubado, às 7 horas de hoje, do caixa do Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio, localizado no Parque do Flamengo, na zona sul da capital fluminense. Divididos em três motos, seis bandidos chegaram ao museu, mas apenas três, sendo dois encapuzados, entraram e renderam o gerente, que estava na cozinha. A dupla encapuzada então foi até o caixa e recolheu o dinheiro, arrecadado com a última festa realizada no salão anexo. Na fuga, a quadrilha acabou cruzando com policiais militares do 2º Batalhão. Houve troca de tiros, mas ninguém foi baleado nem preso. O caso foi registrado na 9ª Delegacia, do Catete.