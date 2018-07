Quadrilha rouba viatura da PM para assalto em MG Dois policiais militares foram roubados por uma quadrilha que ainda usou a viatura para roubar dois bancos. A ação, ocorrida na madrugada desta segunda-feira no centro de Ilicínea, no sul de Minas Gerais, contou com cinco assaltantes armados que explodiram dois caixas eletrônicos com dinamites e fugiram em uma caminhonete Ford Ranger roubada.