Quadrilha usa explosivos para abrir cofre de banco no RS Pelo menos quatro pessoas roubaram na madrugada de hoje uma agência bancária em Sertão Santana, no Rio grande do Sul, usando explosivos para abrir o cofre. A quadrilha chegou à agência do Banco do Brasil (BB) em um veículo ainda não identificado, arrombando a porta do estabelecimento. Os criminosos usaram bombas para explodir o cofre da agência. Eles fugiram e a polícia ainda não tem pistas dos suspeitos. O valor do dinheiro roubado não foi divulgado.