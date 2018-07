Quadrilha usa explosivos para assaltar pedágio no RS Cinco homens fortemente armados invadiram uma cabine de pedágio localizado na RS-122, em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, nesta madrugada. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a quadrilha arrombou dois cofres da base do pedágio usando explosivos. Na ação, um sargento da Brigada Militar levou um tiro nas costas.