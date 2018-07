Quadrilha usava mulas para o transporte de palmito Uma quadrilha usava tropa de mulas para o transporte de palmitos do interior do Parque Estadual Intervales, uma das principais reservas de mata atlântica da região sul do Estado de São Paulo. O grupo foi flagrado no final da tarde da última quinta-feira (8) numa operação conjunta da Polícia Ambiental de Itapetininga e de agentes de fiscalização do parque, com sede no município de Ribeirão Grande. Pelo menos cinco homens que faziam o transporte do palmito ilegal fugiram, embrenhando-se no mato. Eles deixaram para trás oito mulas carregadas com fardos de palmito in natura.